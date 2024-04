Ein tschechischer Hochkaräter für den Dolomitencup

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Noch etwas mehr als vier Monate, dann wirft sich die Würtharena wieder mit ihrem internationalen Kleid in Schale. Vom 16. bis 18. August steht in Neumarktdie 18. Auflage des Dolomitencups an. Aus Tschechien kommt dieses Mal mit dem HC Kometa Brno ein besonderer Klub.