Eindrucksvoll: Die „Piraten“ schreiben erstmals an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstagabend standen in der Italian Hockey League ( IHL ) die zweiten Spiele der Viertelfinalpaarungen an. Im Einsatz waren auch zwei Südtiroler Mannschaften: Während der HC Eppan zurückschlug, steht der SV Kaltern bereits mit einem Bein im Halbfinale.