Eishockey-Star mit 19 Jahren: So tickt Italiens Goldjunge

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Tommaso De Luca ist seit Monaten in aller Munde. Zum einen, weil er sich gegen die Schweiz und für Italien entschieden hat. Zum anderen, weil er in Europas bester Eishockeyliga einschlug, wie kein anderer Italiener je zuvor. SportNews hat sich mit dem Youngster in Bozen getroffen.