Federica Brignone ist wieder die Nummer 1 im Land

Sofia Goggia und Federica Brignone hatten vor dem Super-G in Val d’Isere beide 23 Weltcupsiege auf dem Konto. Ein wahrer Traumlauf der Aostanerin führte am Sonntag dazu, dass sie in der ewigen Bestenliste wieder an ihrer Teamkollegin vorbeizog, die aber auch Grund zur Freude hatte.