Flick gefeuert! DFB zieht die Reißleine

Hansi Flick ist nicht mehr Trainer von Deutschland. Der DFB trennte sich am Sonntag von dem 58-Jährigen, der Verband zog die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Der Nachfolger steht offenbar schon parat.