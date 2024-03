Giacomel on fire! Podestplatz bei Norweger One-Man-Show

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag stand der Herren- Sprint in Canmore auf dem Programm. Bereits vorher stand fest, dass der Kampf um die Kristallkugel ein rein norwegischer sein wird. Während Johannes Thingnes Bø wieder einmal eine Machtdemonstration an den Tag legte, erwischte Tommaso Giacomel einen Sahnetag und fuhr aufs Podest.