Gröden besteht FIS-Schneekontrolle: Weltcup kann kommen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der internationale Ski- und Snowboardverband FIS hat am Samstag die 56. Saslong Classic nach der obligatorischen Schneekontrolle bestätigt. Den drei Weltcuprennen am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden steht damit nichts mehr im Weg.