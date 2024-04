Großverdiener und Sprücheklopfer: Das Blue Team mal anders

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nur noch wenige Tage, dann beginnt die Eishockey- Weltmeisterschaft in Bozen . Alle Augen werden dabei auf Italiens Nationalteam gerichtet sein. Doch wer sind die Cracks in Blau, die auf dem Eis der Sparkasse Arena den Aufstieg in die Weltgruppe kämpfen? Goalie Andy Bernard hat sie uns (mit etwas Humor) vorgestellt.