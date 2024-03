Halbfinalauftakt: Hechte und Piraten auf der Jagd nach dem Pokal

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag beginnen in der Italian Hockey League ( IHL ) die Halbfinalserien. Von den vier Südtiroler Mannschaften, die ursprünglich in die Saison gestartet waren, sind nur mehr zwei übrig: Der HC Eppan ANet und der SV Kaltern rothoblaas. Beide Teams starten am Samstag auswärts in ihre jeweilige Serie.