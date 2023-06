HERO Südtirol Dolomites: Paez triumphiert – Mairhofer erklettert Podium

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der härteste Mountainbike-Marathon der Welt in Wolkeinstein, Gröden ging am Samstag mit dem achten Sieg des Kolumbianers Leon Paez zu Ende. Bei den Frauen triumphierte das zweite Jahr in Folge Adelheid Morath vor Katazina Sosna und der Südtirolerin Sandra Mairhofer. Auch die Rad-Legende Vincenzo Nibali ließ sich dieses Ereignis nicht entgehen.