In Führung: Odermatt will offene Rechnung begleichen

Marco Odermatt ist in dieser Skiweltcup-Saison das Maß aller Dinge. Das stellte der Schweizer am Samstag im 1. Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Bansko einmal mehr unter Beweis. Mit dem Hang in Bulgarien hat er noch eine Rechnung offen.