Jannik Sinner ist kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Er meidet den gro√üen Trubel und ist um seine Privatsph√§re bem√ľht.Doch am heutigen Dienstag um 14 Uhr ist es so weit. Wenn Sexten seinen ber√ľhmtesten Sohn feierlich empfangen wird, blickt ganz Italien nach S√ľdtirol.Um 14 Uhr wird er in Anwesenheit von B√ľrgermeister Thomas Summerer und Landeshauptmann Arno Kompatscher vor dem Rathaus das Ehrenbuch der Gemeinde unterzeichnen. SportNews ist in Sexten vor Ort und liefert Einblicke. Anschlie√üend trifft sich Sinner mit Kindern aus Tennisclubs des Hochpustertals.