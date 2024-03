Johannes Thingnes Bø gewinnt seine fünfte Kristallkugel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei warmen Temperaturen ging in Canmore (CAN) am Samstag die Herren-Verfolgung über die Bühne. Der große Favorit wackelte kurz, fiel aber bei weitem nicht. Mit seinem 10. Saisonsieg festigte er den Gewinn der großen Kristallkugel.