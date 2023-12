Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Aleksander Aamodt Kilde ist eines der größten Kraftpakete im Ski-Weltcup, vor ein paar Jahren bekam er den Spitznamen „Mr. Oberschenkel“. Kaum ein Abfahrer stürzt sich mit derart brachialer Gewalt die Pisten hinab wie der Norweger. Bei den drei Weltcup-Rennen in dieser Woche in Gröden ist der 31-Jährige jeweils der Topfavorit – die Schussfahrten in den Dolomiten gehören zu den Lieblingsrennen des Vizeweltmeisters.