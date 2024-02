Lisa Vittozzis goldener Wandel: „Bin jetzt ein besserer Mensch“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Lisa Vittozzi lag in ihrem Sportlerleben am Boden, viele hatten sie bereits abgeschrieben. Doch mit einer großen Veränderung hat sie sich wieder hochgearbeitet, hoch zum Biathlon-Olymp, den sie am Dienstagabend in Nove Mesto erklommen hat. Hier gewährt Vittozzi den SportNews-Lesern Einblicke in ihre Gedankenwelt.