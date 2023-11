LIVE | Bozen greift nach dem 10. Sieg in Serie

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia läuft zurzeit in der Sparkasse Arena vor rund 4.000 Zuschauer gegen die Vorarlberg Pioneers auf. Mit einem Erfog, den zehnten am Stück, könnten sie bis auf einen Zähler an den HC Pustertal heranrücken und sich somit der fixen Playoff-Plätze nähern. Hier alle Zahlen-Details zum Spiel in Echtzeit.