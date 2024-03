Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Viertelfinale geht in die entscheidende Phase! Der HC Bozen kann zuhause gegen Villach (19.45 Uhr) das Halbfinalticket eintüten, der HC Pustertal dagegen in Székesfehérvár (19.15 Uhr) zum ersten Mal überhaupt in einer ICE-Playoff-Serie die Führung übernehmen. Hier liefern alles in Echtzeit: Tore, Aufstellungen und die Ergebnisse aller weiteren Partien.