LIVE | Damen-Slalom: Gelingt Vlhova der zweite Streich?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den Absagen der Abfahrten am Matterhorn steht in Finnland alles bereit für den zweiten Slalom der Damen in Levi. Ab 10 Uhr fahren die Vortagessiegerin Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin und Co. im ersten Lauf um die beste Ausgangsposition. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.