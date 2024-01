LIVE | Das große Finale: Jannik Sinner gegen Daniil Medvedev

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jetzt ist es soweit! Jannik Sinner greift im Finale der Australian Open nach seinem ersten Grand-Slam-Titel und damit zugleich nach dem wohl größten Erfolg in der Südtiroler Sportgeschichte. Allerdings stellt sich ihm Daniil Medvedev in den Weg. Hier sind Sie beim Endspiel in Echtzeit dabei.