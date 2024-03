LIVE |Der FCS ist wieder da! Casiraghi gleicht per Elfer aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol ist am heutigen Nachmittag in La Spezia zu Gast. Der Serie-A-Absteiger aus Ligurien steht auf einem Abstiegskampf. Der FCS ist jedoch gewarnt, der Kader von Spezia kann sich nach wie vor sehen lassen. Was ist drin für die Weiß-Roten? Los geht es um 14 Uhr. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.