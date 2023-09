LIVE | Der FCS zu Gast in Cosenza

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Südtirol in den Süden nach Cosenza. Zu Gast bei dem 10. der Serie-B-Tabelle spielen die Weiß-Roten um den vierten Punktegewinn in vier Spielen. Bleibt der FCS auch in Kalabrien ohne Niederlage? Mit dem Sportnews-Liveticker verpassen Sie nichts.