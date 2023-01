Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag steht in Cortina die 2. Abfahrt der Damen auf dem Programm. Der Sieg gestern ging an Favoritin Sofia Goggia. Schlägt die Azzurra auch heute zu? Und was ist für die 3 Südtirolerinnen, die Schwestern Nicol und Nadja Delago sowie Theresia Runggaldier – allesamt aus Wolkenstein – diesmal drin. Mit dem SportNews-Liveticker (ab 10 Uhr) verpassen Sie nichts.