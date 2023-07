LIVE | Gegen Safiullin: Sinner will ins Halbfinale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag könnte Jannik Sinner den wichtigsten Sieg seiner noch jungen Karriere einfahren: In Wimbledon kämpft der 21-Jährige ab 16.45 Uhr gegen Roman Safiullin (ATP 92) um den Einzug in die Runde der letzten 4. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie keinen Ballwechsel und sind in Echtzeit dabei!