LIVE | Gut-Behrami und Brignone matchen sich um die Kugel

Beim Weltcupfinale in Saalbach (AUT) steht für die Damen am Sonntag (9.00 Uhr/12 Uhr)der letzte Riesentorlauf der Saison auf dem Programm. Lara Gut-Behrami (SUI) und Federica Brignone (ITA) matchen sich um die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung. Mit dem SportNews- Liveticker verpassen sie nichts.