LIVE | Italien trifft schon wieder! Der WM-Traum lebt

Am Samstag ab 16 Uhr steht für Italien das letzte Spiel bei der Heim-WM in Bozen an. Die Azzurri treffen dabei auf Schlusslicht Südkorea. Italien muss gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass am Abend Slowenien gegen Ungarn voll punktet – dann wäre der Aufstieg noch möglich. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.