LIVE | Italiens Aufstiegsmission beginnt

Am Samstag bestreitet Italiens Eishockey-Nationalmannschaft um 17 Uhr in Nottingham sein erstes WM-Spiel der Division IA. Gegen Rumänien sind die Azzurri der haushohe Favorit, ein Selbstläufer wird die Partie aber dennoch nicht. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen keine Aktion!