LIVE | Pures Spektakel in der Single-Mixed-Staffel

Am drittletzten Renntag der Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto (Tschechien) geht die spektakuläre Single-Mixed-Staffel über die Bühne. Für Italien unterwegs: Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel, die zu den Medaillenanwärtern zählen. Hier sind Sie in Echtzeit dabei.