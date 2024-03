LIVE | In Salzburg: Bozen muss nächsten Ausfall verkraften

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dieses Halbfinale hat es in sich: Red Bull Salzburg und der HC Bozen haben bislang jeweils einen Sieg eingefahren – und das auswärts. Hält die Serie, holen die Foxes im Salzburger Volksgarten also den nächsten Erfolg? Hier in unserem Liveticker erfahren Sie es!