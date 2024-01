LIVE | Schlägt das Shiffrin-Imperium im Slalom zurück?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Riesentorlauf lief in Kranjska Gora für Mikaela Shiffrin alles andere als nach Wunsch. Die US-Amerikanerin musste sich mit dem 9. Platz zufrieden geben und geht somit angestachelt in den Slalom am Sonntag. Mit Vera Tschurtschenthaler steht auch eine Südtirolerin in Slowenien am Start. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!