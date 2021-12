Sofia Goggia (ITA) ist derzeit bei den Speed-Rennen im alpinen Skiweltcup der Damen das Maß der Dinge. Nach ihrem Triple in Abfahrt und Super-G in Lake Louise (CAN) geht es nun im schweizer Nobelskiort St. Moritz weiter. Kann Goggia auch den Super-G am Samstag gewinnen? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz