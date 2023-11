Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem am letzten Wochenende die Speed-Rennen in Zermatt-Cervinia wetterbedingt abgesagt werden mussten, nimmt der Damen-Weltcup am Samstag wieder Fahrt auf: Im US-amerikanischen Killington geht ab 16 Uhr der erste Durchgang des Riesenslaloms über die Bühne. Am Start steht dabei auch die Südtirolerin Elisa Platino. Mit dem SportNews-Ticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!