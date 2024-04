LIVE | Sinner gegen Tsitsipas: Wer zieht ins Finale ein?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner will auf seinem Weg zur Nummer 1 in der Weltrangliste den nächsten Meilenstein setzen. Am Samstag kämpft der Sextner ab 13.30 Uhr um sein erstes Masters-Finale auf Sand. Gegner in Monte Carlo ist kein Geringerer als der zweifache Turniersieger Stefanos Tsitsipas . Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei!