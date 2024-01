LIVE | Sinner vs. Djokovic: Halbfinale in Melbourne

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag in der Früh (ab 4.40 Uhr MEZ) ist es soweit: Jannik Sinner trifft in seinem 2. Grand-Slam-Halbfinale erneut auf Novak Djokovic. Kann sich der Südtiroler dieses Mal gegen den Serben durchsetzen? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.