LIVE | Sinner will den nächsten Turniersieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner ist seit die neue Nummer drei der Welt, so viel steht seit Samstag fest. Doch damit gibt sich der 22-jährige Sextner nicht zufrieden. Er will sich im Finale gegen Alex De Minaur (ATP 11) den Turniersieg in Rotterdam sichern. Hier sind Sie in Echtzeit dabei.