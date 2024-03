Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim Weltcupfinale in Saalbach (AUT) steht für die Herren am Sonntag (10.30 Uhr/13.30 Uhr)der letzte Slalom der Saison auf dem Programm. Während Lokalmatador Manuel Feller (AUT) die kleine Kristallkugel im Slalom fix in der Tasche hat, hat der Grödner Alex Vinatzer mit dem Slalom in dieser Saison noch eine Rechnung offen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen sie nichts.