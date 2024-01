LIVE | Was geht für Vinatzer & Co. am Chuenisbärgli?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Den Riesentorlauf in Adelboden hat Marco Odermatt am Samstag nach Strich und Faden dominiert. Deutlich spannender könnte der Kampf um den Slalom-Sieg werden, in dem auch Alex Vinatzer eingreifen will. Der Grödner wurde im letzten Jahr am Chuenisbärgli schon Vierter und will jetzt sein erstes Podest in der laufenden Saison. Tobias Kastlunger, Simon Maurberger und Matteo Canins komplettieren das Südtiroler Aufgebot. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!