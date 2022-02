Die Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Peking werden am Dienstag (7.30 Uhr MEZ) mit einer Herren-Staffel fortgesetzt. Für die Azzurri gehen Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel bzw. mit Lukas Hofer und Dominik Windisch auch zwei Südtiroler an den Start. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz