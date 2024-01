LIVE | Wierer & Co. legen los: Einzel in Antholz

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Biathlon-Weltcuprennen in Antholz sind in vollem Gange. Am Freitag steht ab 13.40 Uhr der Einzelwettkampf der Frauen auf dem Programm. Dabei wird nicht nur das Comeback von Dorothea Wierer mit Spannung erwartet. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie auf dem aktuellsten Stand.