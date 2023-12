LIVE | Wierer und Vittozzi greifen im Sprint an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) geht es am Freitag um 14.45 Uhr mit dem Sprint der Damen weiter. Lisa Vittozzi hat sich wieder fit gemeldet und will ihr gelbes Trikot verteidigen. Aus Südtiroler Sicht greifen Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller und Rebecca Passler an. Hier verpassen Sie nichts.