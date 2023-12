LIVE | Wierer, Vittozzi & Co. eröffnen die Schweizer Premiere

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zum ersten Mal überhaupt gastieren die weltbesten Biathleten in der Schweiz. Los geht's an diesem Donnerstag, wenn in Lenzerheide ein Weltcup-Sprint der Damen ausgetragen wird. Hier liefern wir alle Laufzeiten, Schießergebnisse und Zwischenstände in Echtzeit.