LIVE | Wipptal, Ritten und Unterland auf Halbfinal-Kurs?

In der Alps Hockey League werden die dritten Viertelfinalspiele ausgetragen. Wipptal und Ritten können sich dabei den ersten Matchpuck holen, Unterland peilt in Salzburg den zweiten Sieg an. Meran dagegen steht in Cortina nach zwei Niederlagen bereits mit dem Rücken zur Wand. Hier gibt's alles zu den Playoff-Spielen in Echtzeit!