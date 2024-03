LIVE | Wipptal will gegen Ritten zurückschlagen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Alps Hockey League laufen gerade das zweite Spiel im Playoff- Halbfinale . Neben Cortina und Salzburg stehen auch Wipptal und Ritten im Einsatz. Die Broncos wollen die Serie gegen die Buam in der heimischen Weihenstephan Arena ausgleichen. Hier liefern wir alles Wissenswerte in Echtzeit: Ergebnis, Aufstellungen und Tore.