LIVE | Wölfe und Füchse im Kampf gegen den Strich

Die ICE Hockey League biegt in die entscheidende Saisonphase ein – und mit ihr der Kampf um die Playoff-Tickets! Der HC Bozen will gegen Tabellennachbar Innsbruck auf Platz vier springen, der HC Pustertal mit einem Sieg in Laibach in die Top-6 vordrängen. Hier gibt's Ergebnisse, Torschützen, Lineup und Tabellenstand in Echtzeit.