Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Weltcup im Skibergsteigen in Martell ist am Sonntag mit den beiden Sprintwettkämpfen zu Ende gegangen. In den beiden extrem spannenden Finals der diesjährigen Marmotta Trophy holten sich Robin Galindo und Vorjahressiegerin Emily Harrop – beide aus Frankreich – den Tagessieg. Zu feiern hatte auch die italienische Nationalmannschaft: Giulia Murada belegte den dritten Rang und kehrte nach einer Durststrecke wieder aufs Stockerl zurück.