Mit viel Coolness: So reagiert Sinner auf den Mega-Coup

An diesen völlig verrückten Tennis-Abend wird man sich noch lange erinnern: Jannik Sinner hat am Dienstag bei den ATP Finals den letzten Punkt von seiner To-do-Liste gestrichen und die Nummer 1, Novak Djokovic, in einem epischen Match niedergerungen. Im Anschluss wurde er von seinem Gegner geadelt.