Mr. Risiko stellt sich Sinner in den Weg

Jannik Sinner hat in seiner Karriere schon viele wichtige Partien gespielt und gewonnen. Am Dienstag könnte der 21-Jährige jedoch in neue Sphären aufsteigen, wenn er erstmals in seiner Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht.