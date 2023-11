Nach Sieg in Turin: Djokovic bis Jahresende die Nummer 1

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

An dieses Bild haben sich die Tennisfans inzwischen fast schon gewöhnt: Beim Blick auf die Weltrangliste am Jahresende steht fast immer Novak Djokovic oben. So ist es auch nach der Saison 2023 – zum nun schon insgesamt achten Mal.