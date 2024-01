Ohne Vlhova ist Shiffrin im Slalom (fast) konkurrenzlos

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der erste Slalom-Durchgang in Jasna (Slowakei) verlief genauso, wie es zu erwarten war. In Abwesenheit der verletzten Petra Vlhova fuhr Mikaela Shiffrin in einer eigenen Liga. Was die US-Amerikanerin zeigte, war schlicht und ergreifend überragend.