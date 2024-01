Paris voll des Lobes: „Endlich klappt’s auch im Super-G“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Südtiroler haben beim Ski-Klassiker in Wengen den 4. Rang abonniert. Schrammte tags zuvor noch Florian Schieder in der Abfahrt knapp am Podium vorbei, so hatte am Freitag im Super-G Dominik Paris die Hundertstel nicht auf seiner Seite. Der Ultner war mit seinem Auftritt nichtsdestotrotz sehr zufrieden.