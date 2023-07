Pressestimmen aus Silverstone: „Verstappen tat, was er oft tut“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Weltmeister Max Verstappen hat mit dem sechsten Formel-1-Sieg in Serie seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Der 25 Jahre alte Niederländer gewann am Sonntag in seinem Red Bull auf dem Silverstone Circuit den Großen Preis von Großbritannien.